Теннисиста вновь обвинили в жульничестве из-за затяжных туалетных перерывов

Британский теннисист Энди Маррей раскритиковал грека Стефаноса Циципаса за затяжные туалетные перерывы во время матча первого круга Открытого чемпионата США, сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Мне никогда не требовалось так много времени, чтобы сходить в туалет. Вы с этим ничего не делаете. Мы можем поговорить об этом после матча, но это важно именно сейчас», — обратился Маррей к судьям.

Встреча между британцем и греком завершился победой Циципаса со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 4 часа 44 минуты.

Представитель Греции сделал 19 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнта. На счету Маррея девять эйсов, три двойные ошибки и четыре из 11 брейк-пойнтов.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время туалетных перерывов.