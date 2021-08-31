Назван возможный срок дисквалификации подозреваемого в допинге российского триатлониста

Федерация триатлона России (ФТР) сообщила, что подозреваемый в употреблении допинга Александр Брюханков исключен из сборной и отстранен от работы в составе президиума организации.

В ФТР заявили, что атлет подозревается в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил («наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). В федерации отметили, что Брюханкову грозит дисквалификация на четыре года, а все результаты спортсмена с момента взятия пробы могут быть аннулированы.

«В отношении тренера спортсмена уже проводится отдельное расследование», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФТР.

Ранее сообщалось, что в пробе 34-летнего россиянина, взятой 19 июня на чемпионате Европы по спринту и эстафетам, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен имеет право потребовать вскрытия пробы «Б».

Брюханков — пятикратный чемпион России и бронзовый призер первенства Европы 2011 года. Также он участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.