Олимпийская чемпионка Байлз оценила прошедшие Игры-2020 словом «отстой»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз подвела итоги своего выступления на летних Играх — 2020 в Токио.

«Я даже не подозревала, что переживаю этот стресс, пока не случилось то, что случилось. Это отстой. Я упорно тренировалась пять лет, и в итоге все пошло не так, как хотела. Меня успокаивает то, что я подтолкнула многих людей и спортсменов высказаться о психическом здоровье и подала пример, что порой лучше говорить «нет», — цитирует Байлз E Online.

Спортсменка отметила помощь и слова поддержки со стороны исполнителей Джастина Бибера и Деми Ловато.

«Сейчас я окружаю себя лучшими людьми, то есть близким кругом друзей, моей семьей. Я так же тренируюсь, но мне нужно правильно заботиться о своем теле», — добавила представительница США.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о решении Байлз сняться с части соревнований на Играх-2020.