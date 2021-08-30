Журова заявила, что украинских спортсменов «накачивают» антироссийской идеологией

Депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась об отказе паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться на пьедестале почета с российскими атлетами, передает Sport24.

«Это, к сожалению, четкое выполнение инструкций — спортсменов просто накачали антироссийской идеологией. Для них даже спортсмен, который стоит рядом на пьедестале — враг. Это очень плохо, Международным федерациям нужно вводить ограничения на такие случаи», — сказала Журова.

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге не 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.