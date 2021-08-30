Непомнящий: не удивлен слухам об уходе Витории из «Спартака», но обидно за него

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории. Сообщалось, что он может покинуть пост во время паузы в чемпионате России на матчи сборных. Непомнящий констатировал, что такая ситуация его не удивляет. Специалист также высказался о том, как подобное развитие событий может сказаться на имидже «Спартака» среди европейских тренеров, которые потенциально могут возглавить команду.

«Я слышал об этом, читал, что якобы ведутся переговоры с Паулу Фонсекой. Но меня это совершенно не удивляет, в «Спартаке» возможно все. Честно говоря, не знаю, насколько в Европе серьезно относятся к нашим клубам. Полагаю, что в России все может быть, но у меня вызывает досаду, что такие дела наших клубов бьют по имиджу российского футбола. С другой стороны, мы же знаем примеры и в Европе — разные президенты, которые меняют по три-четыре тренера за сезон. Это воспринимается как чудачества одного человека, но никак не распространяется на страну. Вот я не знаю, как о нас можно думать в Европе», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Он отметил, что солидарен с Виторией и испытывает чувство обиды за человека, который пришел работать, а оказался в таком положении. Весь недолгий срок пребывания португальского специалиста в «Спартаке» сопровождается скандалами вокруг клуба — на этом фоне результаты команды резко упали. Непомнящий считает, что для исправления ситуации руководству красно-белых достаточно сделать один шаг. Он привел в пример «Динамо», которое расцвело при немецком тренере Сандро Шварце.

«За Виторию, конечно, обидно. Есть сожаление. Человека пригласили — он просчитывал какие-то варианты, но такого не ждал. Понятно, что в жизни тренеров всякое бывает, но досадно. Я никак не могу понять, какими критериями руководствуются работодатели. Мне всегда было жалко и «Спартак», и «Динамо». Но в «Динамо» вдруг что-то повернулось, пришел тренер — кого озарило? Кто такой удачный выбор сделал? Приятно смотреть на команду, у них все успокоилось. Один правильный ход со стороны руководства «Спартака» должен все исправить. Я сожалею, что «Спартак» так играет, ведь по качеству футболистов, по моему субъективному мнению, это никак не команда десятого места. Что-то нужно поменять, а как — не знаю», — заключил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что бывший тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека может стать новым наставником московского «Спартака».