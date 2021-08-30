Хоккеист Телегин, бывший муж певицы Пелагеи, женился на дочери миллионера

Хоккеист омского «Авангарда» Иван Телегин женился на Марии Гончар, передает Starhit.

Девушка является дочерью одного из миллионеров из города Нижневартовска. Телегин сделал Гончар предложение весной 2021 года.

Пара расписалась в одном из загсов Подмосковья. Невеста была на торжестве в белом платье и юбке-колокольчике, а жених появился в костюме-тройке.

Напомним, Телегин является бывшим мужем певицы Пелагеи.

Ранее хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея завершили раздел имущества. По решению суда, артистка получила всю недвижимость спортсмена.

Друзья спортсмена рассказали, что Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, за который Телегин выплачивает ипотеку. Певице также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.