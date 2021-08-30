Российская синхронистка рассказала, как ей предлагают деньги за оказание интимных услуг

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала о получаемых просьбах оказать определенные услуги за деньги.

«Для меня это как минимум аморально. Говорю: «Я что, похожа на эскортницу?» После этого: «Да нет, вы что, мы совсем не это предлагаем». Но тем не менее расписывают по пунктам: что мне нужно сделать, с кем куда сходить.

После того, как мне это присылают, человек либо отправляется в блок, либо я сначала пишу: «Здравствуйте, я таким не занимаюсь. Если вы ищете такого, это вам не сюда», а потом тоже блок», — цитирует спортсменку Sport24.

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

Россиянка должна выступить на чемпионате мира — 2022 в дуэте со Светланой Колесниченко. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года.

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