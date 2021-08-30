Россия вернулась в тройку лидеров медального зачета Паралимпиады-2020

Благодаря победе Антона Прохорова в забеге на 100 м в классе Т63 Россия поднялась на одну строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.

Россиянин финишировал первым с мировым рекордом — 12,04 с.

В копилке российских спортсменов 60 наград: 18 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовых медалей.

Лидером зачета остался Китай, в активе которого 119 наград (54-35-30). Вторую строчку занимает Великобритания (25-20-20).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 54-35-30 (119)

2. Великобритания – 25-20-20 (65)

3. Россия – 18-11-31 (60).

Ранее сообщалось, что россиянка Сафонова завоевала серебро Паралимпийских игр – 2020 в Токио в настольном теннисе в классе WS7.