В Белоруссии ликвидировали клуб исполнительного директора Фонда спортивной солидарности

В Белоруссии ликвидируют гандбольный клуб «Витязь-Леон», руководителем которого долгое время выступал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) Александр Опейкин. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Тренером клуба являлся известный спортсмен Константин Яковлев, которому присудили 15 суток ареста. 31 августа в Минском городском суде состоится заседание, на котором рассмотрят дело о ликвидации ГК «Витязь» и МОО «Спортивный клуб «Берсерк».

ГК «Витязь» известен тем, что в 2020-м году игроки клуба отказались выходить на один из матчей из-за задержания известной баскетболистки, лучшей центровой мира в 2010 году, двукратной чемпионки России, Литвы, Польши, финалистки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной Белоруссии Елены Левченко. После демарша «Витязь» отстранили от участия в Чемпионате Белоруссии.

Опейкин так прокомментировал преследование ГК «Витязь» в Белоруссии: «Ликвидируют просто юридическое лицо, а не клуб! Это с клубом никак не связано. Юрлицо — это то, что просто позволяет вести хозяйственную деятельность, а клуб — это воспоминания, история. Это те вещи, которые никак не ликвидируешь. Игроки остаются и дальше работают. И клуб будет играть в Новой Белоруссии».

Тренер ГК «Витязь» Константин Яковлев, отсидевший 15 суток и вынужденно покинувший страну, заявил следующее: «Жду новостей о создании нового клуба, который ни копейки не возьмет из госбюджета».

Отмечается, что МИД Украины пообещал оказать помощь Яковлеву, который в настоящее время находится в Киеве. «Мы рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности, если потребуется, оказывать необходимую помощь», – написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сборную страны по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре квалификации на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.