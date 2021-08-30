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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу: чтобы выигрывать финалы, нужно чаще в них играть

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. Накануне в финале домашнего турнира в Москве она победила Японию со счетом 5:2. Бывший игрок национальной команды, двкуратный чемпион мира Юрий Горчинский пояснил, что у японцев было крайне мало шансов на итоговый успех. Горчинский подчеркнул, что для побед в таких финалах нужно гораздо больше опыта, и в этом отношении преимущество было у сборной России — в ее составе на турнире играло шесть чемпионов мира.

«Самое большое достижение у сборной Японии было на прошлом чемпионате мира, когда они с нашими ребятами играли за бронзу. Мы сами проходили через это: три чемпионата мира мы проигрывали — сначала не выходили из группы, потом спотыкались на четвертьфиналах со Швейцарией и Бразилией в Марселе и Дубае. Когда ты начинаешь играть с прямыми конкурентами, тогда сам становишься сильнее. Первый матч с Японией — наверное, они до игры думали: сможем зацепиться, то обыграем Россию. Но когда получили два, потом три… Как они играли с Парагваем и с Америкой, с Россией они так не играли. Я не видел горящих глаз, они не шли в жесткие стыки. Думаю, в тот момент они в головах уже выбрали себе сборную Таити, с которой им в четвертьфинале было бы тактически и физически легче, чем с Испанией. У них было такое положение, что они себе могли позволить играть, как им вздумается. А России нужна была победа, и ребята ни на что не обращали внимание.

В финалах надо играть почаще, чтобы их выигрывать. У нас в сборной шесть чемпионов мира, в финале играло пять, потому что Кирюха Романов был дисквалифицирован. Они просто опытнее. В финалах все может случиться, и у Японии хорошая команда — но она не настолько хороша, чтобы обыграть такую сборную России», — сказал Горчинский «Газете.Ru».

Ранее Юрий Горчинский оценил успех национальной команды на домашнем мировом первенстве.

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