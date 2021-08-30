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Экс-капитан «МЮ» заявил, что покупка Роналду не сделает клуб чемпионом АПЛ

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Global Look Press

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в клуб.

«Это отличная новость для «Юнайтед», болельщиков, Премьер-лиги. У меня нет никаких сомнений в том, что он все еще игрок мирового класса… Он умный парень. Он возвращается в «Юнайтед», чтобы выигрывать.

Я не думаю, что команда отличится в плане завоевания больших трофеев — «Манчестер Юнайтед» по-прежнему имеет те же проблемы с Роналду или без него, и это полузащита, — но Кубок Англии или Кубок лиги более чем возможен. С точки зрения общей картины «Манчестер Юнайтед» не готов выиграть титул чемпиона», — приводит слова Кина Sky Sports.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб подписывал Криштиану Роналду не для того, чтобы он сидел на скамейке.

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Футбол. Чемпионат Англии
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