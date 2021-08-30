«Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе

Мадридский «Реал» в ближайшее время предпримет еще одну попытку приобрести французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, мадридцы уже готовят новое предложение по Мбаппе, при этом в «ПСЖ» рассчитывают заработать на нем не менее € 215 млн. В свою очередь, «Реалу» удалось достичь соглашения по контракту с самим футболистом – контракт до 2027 года с зарплатой € 35 млн в год.

Как отмечает журналист, существует информация, которую огласил один из членов семьи владельцев «ПСЖ», что в Париже готовы отпустить Мбаппе за € 180 млн + игрок «Реала».

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение насчет возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».