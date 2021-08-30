Стало известно, сколько подписчиков потерял «Ювентус» после ухода Роналду

После ухода звездного Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» соцсети «Ювентуса» терпят потери. Как сообщил в твиттере журналист Танкреди Палмери, после ухода португальца туринцы потеряли часть подписчиков в Instagram.

27 августа, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении португальца. С тех пор в Instagram «Ювентуса» убавилось более 200 тысяч подписчиков. На данный момент инстаграм туринцев насчитывает 51 млн подписчиков.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего тура АПЛ рассказал, на какой позиции планирует задействовать новичка команды Криштиану Роналду.