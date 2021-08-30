Сборная Дании впервые в истории сыграет на Олимпиаде

Сборная Дании квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в 2022 году.

Датчане в своей группе заняли первое место, поочередно обыграв Норвегию (2:0), Южную Корею (11:1) и Словению (4:3).

Сборная Дания присоединилась к ИИХФ в 1946 году и с тех пор ни разу не участвовала в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Россияне являются действующими победителями турнира. Россияне оказались в группе B, где сыграют с Чехией, Швейцарией и Данией. В квартете А сыграют Канада, США, Германия и Китай. В группе C сойдутся Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.

Дания занимает 12-е место в рейтинге ИИХФ (2019). Высшее достижение команды — выход в 1/4 финала на чемпионате мира 2010 года.

До того момента высшим достижением команды было 10 место на чемпионатах мира 2007 и 1949 годов, причем в 1949 году, на дебютном для команды чемпионате мира, сборная Дании проиграла все три матча с крупным счетом.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, который привел национальную команду к победе на Олимпиаде-2018, прокомментировал мнение общественности о том, что золото Пхенчхана ненастоящее, потому что там не было игроков из НХЛ.