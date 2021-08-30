Соловьев: футболист Мамаев — такое же ничтожество, как Панин

Российский журналист Владимир Соловьев раскритиковал историю с разводом Павла и Аланы Мамаевых.

«Павел Мамаев, весь покрытый татуировками, абсолютно весь, отсидевший и теперь разводящийся. Теперь уже никто и не вспомнит о том, что он – футболист.

Вы не торопитесь их жалеть, это спор миллионеров. Людей, которые стали очень богаты, но при этом ничего особенного не сделали. Один на каком-то уровне играет в футбол, бесспорно, гораздо лучше, чем подавляющее большинство населения Российской Федерации, но недостаточно, чтобы оказаться звездой», — сказал Соловьев в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Соловьев отметил, что у Аланы Мамаевой в жизни больше нет достижений, котоме того, что она вышла замуж за Павла.

«Мы живем в уникальное время. Мамаев — такое же ничтожество, как Панин с ногой в заднице. Это все набор удивительных персонажей», — сказал Соловьев.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Алана Мамаева опубликовала в своем Instagram видео с экс-супругом.