Шишкина: российские пляжники не зарабатывают такие деньги, как обычные футболисты

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина прокомментировала чемпионство сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

Напомним, в финале российские футболисты одержали победу над сборной Японии со счетом 5:2.

«Пляжный футбол у нас на хорошем уровне. И что-то мне подсказывает, что они не зарабатывают такие сумасшедшие деньги, как те, кто играет в обычный футбол. Чемпионы мира в пляжке! Вот что значит работа и результат», — написала Шишкина в историях Instagram.

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе на Евро-2020.

В плей-офф ЧМ по пляжному футболу Россия сначала обыграла Испанию, в матче с двумя удалениями (Алексея Макарова и Федора Земскова), а в полуфинале россияне за полторы минуты до конца уступали Швейцарии в два мяча, но спаслись и выиграли в серии пенальти.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира.