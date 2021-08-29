В Кремле восхитились победой сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу. Российская команда в решающем матче обыграла команду Японии со счетом 5:0.

«Спорт прекрасен тем, что там все однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!» — сказал Песков «Спорт-Экспрессу».

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет встречи — 5:2 в пользу России.

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу в третий раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу.