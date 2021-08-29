Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков поздравил с победой на чемпионате мира по пляжному футболу главного тренера сборной России Михаила Лихачева и пригласил российскую сборную к себе в гости в Миллерово.

«Лихачев лучший! Поздравляю с чемпионством, очередным! Очень рад за пацанов и искренность вашей команды, и знаю, как вы готовитесь и сплачиваете коллектив. Только так рождаются большие победы. Миллерово вас ждет всегда — не нарушайте традиций. В декабре встретимся на турнире, мужики», — написал Глушаков в Instagram.

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу в финале встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.

Ранее сообщалось, что сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу.