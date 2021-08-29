Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею

Сборная Белоруссии по хоккею не сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года. Подопечные Крэйга Вудкрофта уступили команде Словакии со счетом 1:2

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место в сетке турнира. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019).

В результате подсчетов в Пекин отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Еще одним участником на правах хозяина турнира стала сборная Китая. Сегодня, 29 августа, к этим командам, помимо Словакии, добавились Дания и Латвия.

Пока неизвестно, смогут ли принять участие в Олимпиаде игроки НХЛ, окончательное решение по этому поводу должно быть принято в самом начале сентября.

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