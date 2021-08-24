Третьяк оценил шансы сборной России завоевать медали на Олимпиаде-2022

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о шансах национальной команды взять медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Без НХЛ (Национальной хоккейной лиги) наши шансы на медали будут повыше. Но и на турнире с участием всех сильнейших сборная России способна собрать хороший состав и неплохо выступить», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что перед сборной России всегда стоит цель завоевать золото Олимпиады, однако в современной ситуации серебряная или бронзовая медали станут достойным результатом. Третьяк добавил, что самым главным является качество игры национальной команды.

«Можно попасть в призеры и одновременно остаться недовольным уровнем показанного хоккея. Или ярко взять бронзу и уехать в хорошем настроении. Если все будут ложиться под шайбу, ловить ее зубами, то ни у одного болельщика не возникнет серьезных упреков к команде», — сказал глава ФХР.

Трехкратный олимпийский чемпион также отметил, что на итоговый результат также может повлиять неправильное судейское решение.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Третьяк оценил шансы форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на вызов в сборную на Олимпиаду.