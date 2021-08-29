Умер экс-глава МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рогге был избран главой МОК в 2001 году, став преемником Хуана-Антонио Самаранча и руководил организацией до 2013 года. После завершения работы в МОК стал почетным президентом. Именно Рогге объявил о том, что 22-е зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи.

Преемником Рогге во главе МОК стал Томас Бах, который руководит организацией и по сей день.

Жак Рогге родился в Генте, окончил местный университет. Профессия — ортопедический хирург. Занимался профессиональным парусным спортом, 16-кратный чемпион Бельгии, участвовал в Олимпиаде-68, Олимпиаде-72 и Олимпиаде-76. Играл в регби за сборную команду Бельгии.

Рогге тал членом МОК в 1991 году и вошел в Исполнительный комитет организации в 1998 году.

Ранее сообщалось, что Белоруссии предрекли выступление под нейтральным флагом на следующей Олимпиаде.