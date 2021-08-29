Приговоренный за терроризм к 84 годам тюрьмы спортсмен выступил на Паралимпиаде

64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу, ранее осужденный за террористическую деятельность, выступил на Паралимпийских играх – 2020 в Токио. Себастьян вошел в состав смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем.

В 1980-х Родригес был членом левой боевой террористической группировки в Испании, более десяти лет организация устраивала взрывы, перестрелки и нападения на граждан. Он был арестован в 1985 году и приговорен к 84 годам заключения за участие в нескольких убийствах. Во время заключения Себастьян устроил длительную голодовку, из-за которой получил паралич ног. Тогда Родригеса выпустили как безнадежно больного, закон Испании такое позволяет.

Выйдя на свободу Себастьян занялся плаванием и вот уже 20 лет спортсмен выступает на Паралимпийских Играх

Всего за профессиональную карьеру пловца он завоевал пять наград Паралимпиады.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Паралимпиады.