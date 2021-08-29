Президент Калининградской федерации футбола рассказал, когда пройдут похороны Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис рассказал о вовлеченности организации в процесс подготовки похорон вратаря Александра Шишмарева, который умер на футбольном поле во время тренировочного матча 28 августа.

«Сегодня воскресенье – но мы, конечно, все на связи. Я постоянно на связи с начальником отдела по работе с молодежью города Советска, откуда была эта команда. Мы общаемся, обсуждаем моменты будущих похорон, помощи семье. Все подключены, все в работе, все очень расстроены тем, что случилось.

И Федерация футбола, и футбольный клуб «Балтика», конечно же, будут оказывать помощь семье. Федерация берет на себя полностью организацию похорон нашего футболиста. Когда и где будут прощание и похороны, пока решается, поскольку делом занимается Следственный комитет. Понятно, что мы будем ждать официальных данных от врачей – что произошло с человеком. И только после этого будем определяться, когда пройдут похороны», — сказал Гвардис в интервью «Газете.Ru».

Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание. Предварительная причина смерти вратаря — у него запал язык и он задохнулся.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

Ранее сообщалось, что тренер погибшего вратаря рассказал, как он боролся за жизнь подопечного.