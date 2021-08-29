Тренер погибшего вратаря рассказал, как он боролся за жизнь подопечного

Главный тренер «Красной Звезды» Алексей Чаплин поведал обстоятельства смерти вратаря команды Александра Шишмарева.

«Сейчас мы решаем, как проводить Александра в последний путь. Я подавлен морально, просто слов нет, чтобы описать мои эмоции. Помощь оказали быстро, врачи присутствовали на игре. Сразу после столкновения главный врач команды «Балтика-2» подбежал оказать помощь, через 20 минут подъехала реанимация.

Язык мы достали моментально, он начал делать вздохи. Но, видимо, сильно ударили в грудную клетку, он сделал вздох и задохнулся. На игре были профессиональные врачи. Все ребята очень расстроились, для нас это большая потеря, все сразу же расплакались, на лице не было эмоций, — приводит слова наставника «СЭ».

Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

Ранее президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти вратаря клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева.