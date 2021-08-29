Загитова и Туктамышева участвуют в презентации клуба КХЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева принимают участие в презентации хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга.

Мероприятие посвящено началу сезона-2021/22 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), который стартует 1 сентября. В рамках презентации будет представлен состав СКА, хоккеистам вручат игровые майки. Также пройдут интервью со спортсменами и гостями церемонии.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме.

Ранее Алина Загитова поделилась эмоциями от прыжка с высоты 207 метров в банджи-джампинге.