Месси впервые включен в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1

Аргентинский форвард Лионель Месси включен в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч четвертого тура Лиги 1. Парижане на выезде сыграют против «Реймса». Об этом сообщает Twitter команды.

23 августа Месси должен был приступить к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» без Месси обыграл «Брест».