Тренер Федора Емельяненко рассказал о первой встрече с бойцом

Александр Мичков, тренер по боксу Федора Емельяненко, вспомнил историю о том, как боец впервые пришел к нему по совету своего наставника по борьбе Владимира Воронова.

«Воронов меня не предупреждал, Федора я лично тоже тогда не знал. Слышал, что есть такой классный спортсмен из Оскола, но в лицо даже ни разу не видел.

Помню, что у меня одна группа закончила, другая разминается, я в тренерской сижу, зашел Федя, представился: «Я Федор Емельяненко, мастер спорта международного класса по самбо, решил заняться смешанными единоборствами (тогда еще боями без правил). Владимир Михайлович Воронов посоветовал вас как тренера, чтобы вы мне поставили ударную технику…»

Я тогда немного оторопел, честно сказал ему, что смутно представляю, что такое бои без правил. Он говорит: «Я вам принесу кассету, покажу». Говорю: «Ну хорошо, было бы здорово», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом UFC Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.

Ранее сообщалось, что Тимоти Джонсон из США станет соперником россиянина Федора Емельяненко по поединку на турнире Bellator в Москве 23 октября.