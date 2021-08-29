Наставник «Легии»: ассоциации со «Спартаком» в последние годы были позитивными

Чеслав Михневич, наставник польской «Легии», поделился эмоциями от жеребьевки Лиги Европы, передает TVP Sport.

«Это фантастическая жеребьевка. Мы получили в соперники отличные команды. Мы хотим играть в Европе и проявить себя там. Мы сыграем с моим любимым тренером Бренданом Роджерсом. Также мы встретимся со «Спартаком». Я знаю, что ассоциации со «Спартаком» у «Легии» в последние годы были позитивными», — сказал Михневич.

В сезоне-2011/12 «Легия» выбила «Спартак» из квалификации Лиги Европы.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски в интервью польским журналистам рассказал о ситуации в столичной команде.