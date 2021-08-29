Капитан сборной России по хоккею объяснила, почему она виновата в поражении в 1/4 финала ЧМ

Капитан женской сборной России по хоккею Ольга Сосина прокомментировала поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира против Швейцарии, передает сайт Женской хоккейной лиги.

«Согласна с тем, что такие поражения закаливают? Нет. Мы должны были забрасывать. В частности, я виновата. Реализовывай свои моменты. Я лидер, я должна брать на себя. Забрасывай в овертайме и все. Ну сколько можно уже?! Так дело не пойдет вообще», — сказала Сосина.

По итогу группового этапа сборная России заняла четвертое место в группе, набрав всего три очка с общей разницей шайб 4:16. При этом команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира, поскольку все пять команд, играющих в группе А (Россия, Канада, США, Финляндия и Швейцария) выходят в стадию четвертьфинала.

ЖЧМ-2021. Четвертьфинал

Россия — Швейцария — 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: 1:0 — Роднова, 01:18; 2:0 — Маркова, 08:32; 2:1 — Раселли, 09:30; 2:2 — Стаенз, 17:44; 2:3 — Циммерманн, 05:29.