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Футболист «Зенита» согласовал контракт с «Лионом»

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ФК «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может покинуть клуб. По информации L'Equipe, иранец хочет перейти в «Лион» и уже согласовал с ним условия личного контракта, который, предположительно, будет рассчитан на пять лет.

Также известно, что Азмуну несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, который хотел подписать иранца еще во время работы в «Байере».

Для завершения перехода «Лион» должен договориться с представителями «Зенита». Петербуржцы изначально требовали за своего нападающего 25 миллионов евро, но, как ожидается, за Азмуна заплатят 15 миллионов, не считая бонусы.

«Зенит» намерен найти Азмуну замену, и если ему это удастся за выходные, то медосмотр иранца может быть проведен уже в понедельник.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона, но «Лион» рассчитывает подписать 26-летнего футболиста до конца этого трансферного окна, которое закроется через три дня.

Ранее президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал об интересе к Сердару Азмуну.

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