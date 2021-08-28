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Легкоатлет Сильнов уверен, что Россия будет выше третьего места в медальном зачете Паралимпиады

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Олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов высказался об успехах российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио. Он отметил, что своими глазами видел, сколько сил они тратят на подготовку к соревнованиям.

«Я рад за наших ребят, которые действительно показывают свой характер и боевой настрой, это очень здорово, они большие молодцы. Мы несколько раз с ними пересекались на сборах, поэтому я видел, как они тренируются и готовятся, с какой самоотдачей.

«Когда человек настроен и готовится, он знает, к чему идет и для чего он это делает. У него первоочередная цель — чтобы у него на шее была медаль. Завоевать награду. Мы своих героев знаем в лицо, каждого. И для любого спортсмена, думаю, это самое главное — что его признают в его стране, любят, ценят и уважают. Тем более, что ребята проявляют себя с наилучшей стороны», — сказал Сильнов «Газете.Ru».

После четвертого дня Паралимпиады Россия идет на третьем месте в неофициальном медальном зачете Игр. Наши спортсмены завоевали в общей сложности 40 медалей — 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых. Сильнов подчеркнул, что, хотя зачет является неофициальным, его значимость не стоит недооценивать.

«Я бы не сказал, что медальный зачет неважен. Мы выступаем за свою страну и гордимся тем, что наша страна уже находится на пьедестале. Пока идем на третьем месте, но я уверен, что будет и более высокое. Это немаловажный фактор, и определенным стимулом это тоже является. Когда мы одной общей и дружной команде идем к победе, это очень важно», — заключил легкоатлет.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, общественный деятель Дмитрий Носов прокомментировал выступление российских спортсменов на Паралимпиаде.

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