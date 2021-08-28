На Паралимпиаде в Токио выступил террорист, приговоренный к 84 годам

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

По информации «Спорт-Экспресс» парализованный спортсмен является террористом, который был осужден на 84 года за убийство. Велозо получил паралич нижних конечностей в результате затяжной голодовки. Во время тюремного заключения он вместе с другими сокамерниками устроил затяжную голодовку, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо в конце концов заставили поесть.

В результате спортсмен получил повреждение некоторых внутренних органов, а его нижние конечности были парализованы. Когда Велозо выпустили из тюрьмы в начале 1996 года, он занялся плаванием.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе, был заложником в бесланской школе в 2004 году.