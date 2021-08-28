Дзюдоист Носов: паралимпийцы сейчас показывают русский дух всему миру

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, общественный деятель Дмитрий Носов прокомментировал выступление российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио. Он подчеркнул, что они демонстрируют силу русского духа всему миру.

«Не люблю обсуждать медальный зачет, но, наверное, без статистики никуда не денешься. И все-таки это показатель силы страны, той или иной. Считаю, что наши паралимпийцы — молодцы. Вообще, любые паралимпийцы молодцы, потому что это уже преодоление. Я безумно уважаю паралимпийцев, а наши спортсмены — это гордость. И сейчас весь мир видит силу русского духа. Да, из-за чиновников нас лишили гимна, лишили флага на какое-то время. Но никто не может помешать нам быть русскими, никто не отнимет у нас русский дух. И сейчас паралимпийцы показывают русский дух всему миру. И я горжусь тем, что я русский и что у нас есть такие спортсмены», — сказал Носов «Газете.Ru».

Паралимпиада стартовала 25 августа, за это время россияне завоевали в общей сложности 40 наград. Из них 13 медалей высшего достоинства, семь серебряных и 20 бронзовых. На данный момент российская команда идет на третьем месте в неофициальном медальном зачете Игр.

Ранее российские пловцы Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев лишились бронзовой медали в смешанной комбинированной эстафете на Паралимпиаде.