Тренер «Рубина» Слуцкий удостоился государственной награды

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главному тренера «Рубина» Леониду Слуцкому государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.

Слуцкий получил из рук Рустама Минниханова медаль «100 лет образования ТАССР».

Слуцкий с 2009 по 2016 год тренировал московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015 — 2016 годах был также главным тренером сборной России.

Ранее Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали отмену лимита на легионеров в российском футболе. Специалист заявил, что команда из столицы Татарстана поддержала полную отмену лимита.