Российские пловцы лишились бронзы Паралимпиады из-за дисквалификации

Российские пловцы Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев лишились бронзовой медали в смешанной комбинированной эстафете на Паралимпиаде.

В финале они стали третьими, но по окончании заплыва судьи отстранили команду за нарушение правил и отдали третье место сборной Бразилии.

Победителями заплыва стали спортсмены из Великобритании, установив мировой рекорд (3.40,63), серебро досталось Австралии.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее сообщалось о том, что сборная России опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.