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Бывший тренер «Рубина» Билялетдинов не верит в возвращение Тедеско в «Спартак»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может вернуться в московский «Спартак».

«Я думаю, что это вброс. Умышленный вброс от заинтересованных сторон, пообсуждать. Но я считаю, что это не соответствует действительности. Даже если такие предварительные мысли кто-то высказал, вбросил вслух, но я не думаю, что так легко им будет. Что мешало, когда он был в «Спартаке»? Что поменялось? Значит, полгода назад были те же проблемы, и вдруг они исчезнут? Такого не бывает. А сумел бы или нет [вывести команду из кризиса] вытекает опять же – что мешало сделать?

У Тедеско команда весной этого года перед уходом пять «Уралу» забила, шесть «Краснодару». Все было на других скоростях. И если сейчас стенка, есть методы, которые можно применять, чтобы вскрывать каким-то образом. Не получится с первого раза, со второго, но потом выйдет, должно получиться. А если не пробовать, надеясь только на стандарты, то понятно, что команда просто попала в водоворот. Она просто кругами крутится и на дно затягивает. Просвета нет в игре.

Тедеско сумеет или нет? Если эта мысль все же витает, я скажу так – не сумеет. Ему тоже нужно будет время, нужно будет разобраться, когда тренировать? Тут играть надо. Межигровой цикл не позволит, там же еще европейский кубок вклинивается, и Кубок России добавляется. Игрокам всегда лучше играть. Но играть нужно, проведя определенную тренировочную работу, двигаясь вперед. Но это мое сугубо личное мнение. Вечный спор идет о подготовке команды, куда сделать крен, свои, легионеры, какие методы применять в тренировочном процессе. Сложная кухня, она не для широкой публики.

Тедеско ничего не сделает, ему нужно время. И эмоции, сколько ты не прыгай, не бегай вдоль поля, играть все равно будут другие люди. Да, заряд энергии можно передать. Все же Витория немножко другой, он спокойный, и это тоже хорошо. И то, и другое хорошо, но все хорошо в меру. Поэтому здесь какого-то нового специалиста искать? Ну и что? Он будет работать по тем материалам, которые есть. Гигантская финансовая нагрузка ляжет на «Спартак». Ну если деньги есть, платите неустойку, приглашайте нового тренера, это спартаковское дело. Но в очередной раз ожидания отодвигаются.

Но сейчас сдвижка будет на то, чтобы в еврокубках повыше забраться. Но опять же, нужна игра. Может хоть что-то проснется в голове у игроков, пробудится вернее», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Ранее российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Руя Витории с поста наставника московского «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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