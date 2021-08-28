Теннисист Медведев назвал имя своего любимого футболиста

Российский теннисист Даннил Медведев назвал имя своего любимого футболиста, передает SPOX.

«Очевидно, что мой любимый футболист «Баварии» — это Роберт Левандовски. Мне просто нравится, как он работает над своей игрой и над своей физической подготовкой. Я восхищаюсь и его умным подходом к делу», — сказал Медведев.

Также Медведев отметил, что он очень уважает Левандовски за то, как он следит за своей формой.

«Я стараюсь придерживаться такого же подхода в теннисе», — добавил он.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати против соотечественника Андрея Рублева. Матч завершился победой Рублева со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

«Это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Все же он отвлекся и затратил много нервной энергии», — отметил Тарпищев.