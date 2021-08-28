Колыванов — о возможном уходе Витории с поста тренера «Спартака»: не знаю, сколько ему дадут

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Руя Витории с поста наставника московского «Спартака».

«Какие-то внутренние проблемы все равно существуют, команда столь неудачно выступает. Это всегда сказывается и на работе тренера, и на работе клуба в общем. Я не знаю, сколько ему дадут. Может, и не дадут ничего, сейчас уберут. Скорее всего, так и будет. «Спартак» имеет болельщиков по всей стране, и понятно – атмосфера не самая дружелюбная. На следующий год 100 лет клубу, и хотелось бы, чтобы команда была в верхней части турнирной таблицы. Напряженная обстановка, так скажем», — сказа Колыванов «Газете.Ru».

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

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