Президент «Лиона» рассказал об интересе к игроку «Зенита»

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал об интересе к игроку «Зенита» Сердару Азмуну, передает Foot01.

«Азмун — одна из главных целей «Лиона». Но этот трансфер очень сложен, поэтому у нас есть еще один или два других варианта, которые мы прорабатываем», — сказал Оляс.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона, но «Лион» рассчитывает подписать 26-летнего футболиста до конца этого трансферного окна, которое закроется через три дня.

Ранее В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сердар Азмун, который отличился за восемь минут до конца игры.