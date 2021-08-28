Футболистом московского «Спартака» интересуется клуб итальянской Серии А

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в клуб итальянской Серии А «Сассуоло», передает Metaratings.ru.

Отмечается, что итальянцы хотят взять игрока в аренду с правом выкупа за €8 млн.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 55 матчей, но не отметился результативными ударами.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о футболистах московского «Спартака», которые летом вернулись из аренды.

«Все эти вернувшиеся из аренды — надувные куклы, как выясняется. Ну нет у них потенциала. Не умения с мячом работать, а потенциала быть профессионалами. Ни у одного: ни у Мирзова, ни у Бакаева, ни у Ломовицкого, ни у Рассказова, ни у Мелкадзе», — сказал Шмурнов.