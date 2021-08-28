Актер Белоголовцев подверг критике Салихову и руководство «Спартака»

Актер Сергей Белоголовцев высказался о ситуации в московском «Спартаке», передает Metaratings.ru.

«Кто-то до этого знал Зарему Салихову? Никто. Богатые люди хотят быть знаменитыми, вот таким образом Зарема себя и проявляет. Она хочет показать, какая она крутая и независимая. Руководство не думает вовсе о клубе, они думают о себе, как себя показать, проявить, и как помериться разными частями тела с другими богатыми людьми», — сказал Белоголовцев.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов назвал футболистов «Спартака» «надувными куклами».