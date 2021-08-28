«Краснодар» представил свой гимн, написанный известным голливудским композитором

«Краснодар» представил собственный гимн перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщает Twitter «быков».
Автор гимна — немецкий композитор Ханс Циммер, аранжировка — Антон Беляев. Команда будет выходить под эту музыку во всех домашних матчах во внутренних турнирах.
Известный голливудский композитор Ханс Циммер – автор музыки для таких фильмов, таких как «Человек дождя», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и других. Он также написал музыку для заставки чемпионату мира — 2018 в России.
Композитор является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии «Золотой глобус» и трехкратным лауреатом «Грэмми».
Встреча с «Рубином» закончилась уверенной победой южан со счетом 2:0. Первый гол на 12-й минуте забил Алексей Ионов, а на 35-й минуте преимущество удвоил колумбийский форвард Джон Кордоба. После шести матчей «Краснодар» с 9 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что сильно ударило по его коллективу.
Когда ожидание того стоило�� Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh