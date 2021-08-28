«Краснодар» представил свой гимн, написанный известным голливудским композитором

«Краснодар» представил собственный гимн перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщает Twitter «быков».

Автор гимна — немецкий композитор Ханс Циммер, аранжировка — Антон Беляев. Команда будет выходить под эту музыку во всех домашних матчах во внутренних турнирах.

Известный голливудский композитор Ханс Циммер – автор музыки для таких фильмов, таких как «Человек дождя», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и других. Он также написал музыку для заставки чемпионату мира — 2018 в России.

Композитор является лауреатом премии «Оскар», двукратным лауреатом премии «Золотой глобус» и трехкратным лауреатом «Грэмми».

Встреча с «Рубином» закончилась уверенной победой южан со счетом 2:0. Первый гол на 12-й минуте забил Алексей Ионов, а на 35-й минуте преимущество удвоил колумбийский форвард Джон Кордоба. После шести матчей «Краснодар» с 9 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что сильно ударило по его коллективу.