Два миллиона человек подписались на Instagram «МЮ» после возвращения Роналду

«Манчестер Юнайтед» 27 августа объявил о возвращении в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

После публикации поста о возвращении Роналду в Instagram количество подписчиков «Манчестер Юнайтед» выросло более чем на 2 миллиона. До этой новости у страницы было 43,1 млн фолловеров, а сейчас уже более 45 млн.

При этом сам пост о возвращении Роналду набрал уже более 11 млн отметок «Мне нравится».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Португалец перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось, что сербский хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич обратился к близким в связи с переходом в английскую команду форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.