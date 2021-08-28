Бывший вратарь «Челси» подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех будет выступать в Английской национальной хоккейной лиге.

Клуб второго дивизиона «Гилфорд Феникс» объявил о заключении контракта с 39-летним футбольным голкипером на сезон-2021/22.

Чех в сезоне-2019/20 уже выступал за «Гилфорд», проведя за команду шесть матчей. В двух из них отстоял на ноль и отражал 93,4% бросков по своим воротам. В сезоне-2020/21 не играл, поскольку посвящал себя работе на должности технического директора «Челси».

За свою карьеру Петр Чех провел 904 матча, в которых пропустил 814 мячей. Является четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси». Кроме того, выходил в финал второго по значимости еврокубкового турнира с «Арсеналом». Вместе со сборной Чехии становился обладателем бронзовых наград чемпионата Европы-2004. 15 января 2019 года объявил об уходе из спорта по окончании сезона-2018/2019.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сборную страны по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре квалификации на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.