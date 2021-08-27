Стало известно место проведения отборочного матча к ЧМ-2022 Россия — Словакия

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Словакии состоится 8 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», сообщает пресс-служба стадиона.

«Технический подрядчик VAR подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе. В это время на «Ак Барс Арене» будет улучшен состав грунта поля и функция прошивки газона. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре», — говорится в заявлении.

Напомним, встречу могли перенести на другой стадион из-за качества газона на казанской арене.

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).