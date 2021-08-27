Лукашенко предложил выдать метлы женам футболистов и хоккеистов и отправить их на «Белкалий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о женах футболистов и хоккеистов. Об этом сообщает Telegarm-канал «Пул Первого».

«У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы. В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен туда надо. На «Белкалий», метлу им», — сказал Лукашенко.

Напомним, 26 августа Лукашенко раскритиковал сборную страны по хоккею после поражения от Польши (0:1) в первом туре квалификации на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так — будем, как вчера великие хоккеисты. Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается двадцать человек. Ну как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги.

Я уже министра и Головченко предупредил. Они: дай, Беларуськалий, дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат. А то поехали и удивили весь мир в Токио со знаком «минус». Физкультура есть, а большого спорта нет», — сказал Лукашенко.