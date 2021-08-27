Все медали российских атлетов в третий день Паралимпиады в Токио

В третий день Паралимпиады российские атлеты выиграли три золота, два серебра и две бронзы.

27 августа

Все медали России

Легкая атлетика

100 м, мужчины, T37

1. Николас Мэйхью (США)

2. Андрей Вдовин (Россия)

3. Саптойог Пурномо (Индонезия)

Толкание ядра

1. Альберт Хинчагов (Россия)

2. Ахмед Бен Мослах (Тунис)

3. Жоао Тейшейра (Бразилия)

Плавание

200 м, вольный стиль, женщины, S14

1. Валерия Шабалина (Россия)

2. Бетани Ферт (Великобритания)

3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания)

200 м, вольный стиль, мужчины, S14

1. Рис Данн (Великобритания)

2. Габриэль Бандейра (Бразилия)

3. Вячеслав Емельянцев (Россия)

100 м, спина, женщины, S13

1. Ханна Расселл (Великобритания)

2. Дарья Пикалова (Россия)

3. Мария Гомес (Бразилия)

Дзюдо, спорт слепых

Женщины

До 48 кг

1. Шахана Гаджиева (Азербайджан)

2. Сандрин Мартине (Франция)

3. Виктория Потапова (Россия)

3. Юлия Иваницкая (Украина)

До 52 кг

1. Шерин Абделлауи (Алжир)

2. Присцилла Ганье (Канада)

3. Алеся Степанюк (Россия)

3. Наталья Николайчук (Украина)

Фехтование на колясках

Шпага, мужчины, команда

1. Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов (Россия)

2. Китай

3. Великобритания

Шпага, женщины, команда

1. Китай

2. Украина

3. Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя (Россия)

Ранее сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.