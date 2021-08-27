«Арсенал» выступил с заявлением по скандальному голу «Ахмата»

Тульский «Арсенал» сделал официальное заявление касательно эпизода, который случился в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Есть принципы «Fair play». Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и ФИФА, и УЕФА. Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать все что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно. Это было очевидно всем, в том числе и игроку «Ахмата», оставившему мяч в игре.

Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018-м году в Туле совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, никто не выбивал мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные ситуации и истории. Проводить какие-то параллели здесь абсолютно неуместно», — сообщили Sport24 в клубе.

Напомним, на 31-й минуте матча игрок «Арсенала» Урош Радакович выбивал мяч в аут, когда его партнер по команде получил травму. Однако игрок «Ахмата» Бернард Бериша проигнорировал фэйр-плей, догнал мяч и начал атаковать ворота соперника. Бериша сделал передачу на нападающего Мохамеда Конате, а тот забил гол — 1:0 в пользу «Ахмата».

Игроки «Арсенала» были возмущены, что футболисты грозненского клуба проигнорировали фэйр-плей, после чего произошла стычка.

В марте 2018 года в игре между этими же командами в Туле также был нарушен принцип fair play, но уже со стороны «Арсенала». Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов получил травму и потерял мяч возле своей штрафной. Хозяев это не остановило, и они забили победный гол.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала».