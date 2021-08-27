Уткин прокомментировал скандальный гол «Ахмата» в ворота «Арсенала»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг скандального гола «Ахмата» в матче с «Арсеналом» (2:1) в матче шестого тура чемпионата России.

«В случае с голом «Ахмата», когда Бериша подобрал выбитый нарочно в аут мяч, я считаю совершенно лишним обсуждать, нарочно Бериша это сделал или нет. Просто отныне, что бы ни случилось с игроком «Ахмата», лежит он на поле, нет, что с ним — команда-соперник спокойно разыгрывает лишнего. Сколько потребуется. И все», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, на 31-й минуте матча игрок «Арсенала» Урош Радакович выбивал мяч в аут, когда его партнер по команде получил травму. Однако игрок «Ахмата» Бернард Бериша проигнорировал фэйр-плей, догнал мяч и начал атаковать ворота соперника. Бериша сделал передачу на нападающего Мохамеда Конате, а тот забил гол — 1:0 в пользу «Ахмата».

Игроки «Арсенала» были возмущены, что игроки «Ахмата» проигнорировали фэйр-плей, после чего произошла стычка.

Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

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