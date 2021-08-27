Экс-игрок «Зенита» — о группе ЛЧ: надеюсь, «Челси» не будет играть в полную силу

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, который ныне возглавляет молодежную команду клуба, прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«Отличная группа. С «Юве» «Зенит» уже встречался в далеком 2008 году. «Челси» — действующий победитель турнира. Интересно будет посмотреть. По-моему, с действующим обладателем трофея «Зенит» еще не играл. Надеюсь, «Челси» не будет играть в полную силу. Они уже выиграли этот трофей — он им сейчас уже не нужен. И удача в матчах с ними будет на нашей стороне. Информации нет о «Мальме», но соберем.

Перед началом турнира шансы у всех 50 на 50. Будем надеться и верить. Надеюсь, в этом году мы наконец-то выйдем из группы», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

«Зенит» попал в группу H, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Наставник считает, что в группе собраны команды высокого уровня. Специалист отметил, что «Ювентус» и «Челси» не нуждаются в представлении.